Украинский юморист Евгений Кошевой из "Квартал 95" доступно объяснил, что ждет россиян в Украине, поделившись видео в блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой успешный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Звезда активно поддерживает украинскую армию, которая дает достойный отпор российским оккупантам, которые вторглись в Украину 24 февраля. Кошевой на своей страничке в Инстаграм записал обращение к россиянам, которые пришли в Украину.

"Москва. Нашим президентом было четко сказано. Иди ***** к себе домой. Нас ни от кого освобождать не надо. Зачем вы пришли? Идите, Вася, берегите жизни свои. Нафиг вы сюда приперлись? Домой, в Москву. Технику бросили. Или сдались в плен, черт побери. Слава ВСУ. Слава Украине. Киев стоит. Хрен вы тут пройдете", - сказал Кошевой.

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