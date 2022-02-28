Продюсер "Орла и Решки" Марина Гранкина ведет борьбу против российской пропаганды, в которой утверждается, что Россия не начинала войну в Украине.

Марина Гранкина в своем Инстаграм рассказывает, что происходит в нашей стране из-за оккупации, пишет Politeka.net. Продюсера удивляет высказывания некоторых российских знаменитостей, выступающих в поддержку своего президента Путина.

Марина Гранкина решила отомстить пропагандистам в лице певцов Николая Басова, Олега Газманова и телеведущей Тины Канделаки, и выставила их номера телефонов в сторис своего Инстаграм.

"Попробуем переубедить? Их реальные номера", - написала она.

Отметим, ранее Басков написал в Instagram, что "операция России полностью соответствует международному праву" – и сослался на документы ООН и право на "коллективную самооборону".

Канделаки же еще и атаковала своих соотечественников: назвала предателями тех, кто выступил против нападения на Украину, и упрекнула тех, кому стыдно за Россию.

Олег Газманов выразил восхищение российскими военными, которые убивают людей и бомбят Украину.

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