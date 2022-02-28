Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, поделился с фанатами фото, показав настоящий героизм украинцев.

Как пишет Politeka.net, Украина пятые сутки отбивается от российских войск, которые пошли по приказу Владимира Путина оккупировать украинские земли. Пока российские грады сравнивают с землей харьковские жилмассивы, Андрей Данилко показал, какой подвиг совершает Украина.

"Осознайте масштаб украинского героизма", - написал Данилко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Горжусь нашими гражданами!!!Героями!!!!", "Черные дни в истории Украины!", "Страна напоминающая таракана", "Ты сильный! Польша с вами".

Напомним, продюсер "Орла и решки" отомстила Баскову и Газманову, слив личные данные

Также Politeka сообщала, что враг несет огромные потери под Киевом, новые данные

А еще Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" доступно объяснил россиянам, что их ждет в Украине



