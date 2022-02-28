Как пишет Politeka.net, Украина пятые сутки отбивается от российских войск, которые пошли по приказу Владимира Путина оккупировать украинские земли. Пока российские грады сравнивают с землей харьковские жилмассивы, Андрей Данилко показал, какой подвиг совершает Украина.
"Осознайте масштаб украинского героизма", - написал Данилко.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Горжусь нашими гражданами!!!Героями!!!!", "Черные дни в истории Украины!", "Страна напоминающая таракана", "Ты сильный! Польша с вами".
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