Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Facebook.
«Боже мой, знали бы вы как мы их метелим с утра под Киевом!..) По подтвержённым оценкам к 14.00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной техники на направлениях Ирпень - Житомирская трасса», - говорится в сообщении.
В Сети публикуют кадры с разгромленной техникой оккупантов.
Так, мэр Бучи Анатолий Федорук показал видео, сожженной колонны российской военной техники.
«Вооруженные силу Украины остановили колонну врага… Это результаты их вторжения и работы наших вооруженных сил. Конечно, частный сектор, который рядом пострадал, но все отстроим. Все живы, все здоровы. Вооруженные силы Украины хорошо отработали», - сказал он.
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Также в Сети показали горящую технику в Ирпене.
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