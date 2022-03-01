Ситуація в Бучі контролюється. Місцями ще тривають бої - ворог не залишає спроб підійти до Києва, проте кожен наступний напад все швидше відбивається українськими захисниками.

Після боїв на вулицях залишається спалена техніка країни-агресора. Telegram-канал "Київ. Головне. Політика" опублікував фото Бучі після боїв з окупантами.

Українські військові, правоохоронці та тероборона продовжують обороняти місто від окупантів. Деякі перехожі спокійно реагують на те, що відбувається і зупиняються, щоб сфотографувати знищену бронетехніку.

Судячи зі знімків міст з Бучі на Київ повністю зруйнований в результаті боїв з російськими окупантами.

Зараз в Бучі майже не працює Інтернет, через пошкодження вишки з передавачами в більшості районів зник мобільний зв'язок (тільки подекуди "ловить" Водафон), багато приватних будинків і багатоповерхівок залишилися без світла, газу і води.

Місцеві служби в екстреному порядку відновлюють знищену ворогом інфраструктуру.

Нагадавши, ворог деморалізований: глава Міноборони Резніков повідомив, що у противника почалася «агонія».

Як повідомляла Politeka, Зеленський висловився про результати перших переговорів з Росією.

Також Politeka писала, окупанти зазнали важкого удару і вдалися до крайнощів.