На фотографії видно, в яких жахливих умовах зараз перебувають вихованці цього закладу.

В Україні 6-й день йде війна з Росією. Президент РФ Володимир Путін 24 лютого почав війну з Україною. Російські війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури і мирних жителів, ракети потрапляють в житлові будинки.

У Telegram-каналі "ТРУХА Харків + Україна" з'явилося фото укріплення спеціалізованого будинку дитини в Кропивницькому, Кіровоградської області. Діти годинами сидять в притулок.

На фотографії видно, в яких жахливих умовах зараз перебувають вихованці цього закладу. Всі вони - сироти. Деякі, до того ж, хворіють.

Дитячому будинку зараз необхідна їжа, ліки, одяг та іграшки. Також для поліпшення умов перебування в укріпленні при загрозі повітряної атаки потрібно поповнити запаси теплих матраців, ковдр і підгузників різних розмірів.

"Фото, яке повинен побачити весь світ... Хто є в тих краях і може якось - допомагайте, будь ласка!",- додали в Телеграм-каналі.

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