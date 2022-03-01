В Україні 6-й день йде війна з Росією. Президент РФ Володимир Путін 24 лютого почав війну з Україною. Російські війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури і мирних жителів, ракети потрапляють в житлові будинки.
У Telegram-каналі "ТРУХА Харків + Україна" з'явилося фото укріплення спеціалізованого будинку дитини в Кропивницькому, Кіровоградської області. Діти годинами сидять в притулок.
На фотографії видно, в яких жахливих умовах зараз перебувають вихованці цього закладу. Всі вони - сироти. Деякі, до того ж, хворіють.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Ольга Сумська після сімейної трагедії просить про допомогу: "Ми не можемо зараз дістатися..."
Повстання почалося в тимчасово окупованому Бердянську, кадри до мурашок: "Росіяни, йдіть!"
Звільнення з-під варти, кого з українців і чому хочуть відпустити: "Рішення непросте"
Переговори Росії і України: з'явилися перші кадри з місця і подробиці
Дитячому будинку зараз необхідна їжа, ліки, одяг та іграшки. Також для поліпшення умов перебування в укріпленні при загрозі повітряної атаки потрібно поповнити запаси теплих матраців, ковдр і підгузників різних розмірів.
"Фото, яке повинен побачити весь світ... Хто є в тих краях і може якось - допомагайте, будь ласка!",- додали в Телеграм-каналі.
Нагадаємо, ворог деморалізований: глава Міноборони Резніков повідомив, що у противника почалася «агонія».
Як повідомляла Politeka, Зеленський висловився про результати перших переговорів з Росією.
Також Politeka писала, окупанти зазнали важкого удару і вдалися до крайнощів.