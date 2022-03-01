Співак Святослав Вакарчук, фронтмен Океан Ельзи, показав, як навідався в лікарню до поранених захисників України.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є солістом групи"Океан Ельзи". Зірка активно підтримує Україну, яка зараз чинить опір російській окупації. У новій публікації Святослав показав, як навідався в лікарню до поранених українців.

"Кожен на своєму місці.

Окреме спасибі лікарям. Був в одному з госпіталів, приймаючому наших поранених. Лікарі шосту добу працюють і живуть в лікарнях.

Говорив з нашими хлопцями-такого бойового, високого духу на сьогоднішній день немає на планеті більше ніде!

Вони просили вам нагадати, що все буде Україна", - написав Вакарчук.

Нагадаємо, дипломати вийшли із залу під час виступу Лаврова в Женеві, відео

Також Politeka повідомляла, що мешканка Донбасу прозріла після вторгнення РФ в Україну

А ще Politeka писала, що українців попередили про нову провокацію Росії, важлива Заява