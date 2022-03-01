Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є солістом групи"Океан Ельзи". Зірка активно підтримує Україну, яка зараз чинить опір російській окупації. У новій публікації Святослав показав, як навідався в лікарню до поранених українців.
"Кожен на своєму місці.
Окреме спасибі лікарям. Був в одному з госпіталів, приймаючому наших поранених. Лікарі шосту добу працюють і живуть в лікарнях.
Говорив з нашими хлопцями-такого бойового, високого духу на сьогоднішній день немає на планеті більше ніде!
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Вони просили вам нагадати, що все буде Україна", - написав Вакарчук.
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