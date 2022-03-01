Українцям рекомендують у своїх будинках знайти місце за двома глухими стінами. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації при РНБО.

У вказане приміщення потрібно переміститися, адже перша стіна бере на себе удар, а друга – блокує уламки. Це приміщення без вікон (наприклад, ванна, якщо в ній немає газового обладнання).

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"Що також обов'язково слід зробити!

🔺двері зі скляними вставками потрібно зняти з петель, покласти на підлогу і накрити ковдрою;

🔺вікна потрібно щільно закрити (не залишати навіть на провітрювання) і заклеїти плівкою.

Берег бережіть свої життя!

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Все буде Україна!",- написали автори публікації.

Відзначимо, в Минцифре розповівши про запуск програми "Повітряна тривога" яке буде оперативно інформувати про початок і закінчення тривоги. А також буде посилати користувачам максимально гучні критичні повідомлення про повітряної, хімічної, техногенної або інших видах тривог системи цивільної оборони, навіть в беззвучному або сплячому режимі смартфона.

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"Як скористатися?

Встановіть додаток через Google Play Market або AppStore.

Дайте йому дозвіл відправляти повідомлення і важливі попередження.

Виберіть область, в якій ви хочете отримувати повідомлення.

Відстежуйте початок і кінець повітряних тривог", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, українцям розповіли, як правильно фотографувати наслідки ворожої атаки

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