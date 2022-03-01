Українцям рекомендують у своїх будинках знайти місце за двома глухими стінами. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації при РНБО.
У вказане приміщення потрібно переміститися, адже перша стіна бере на себе удар, а друга – блокує уламки. Це приміщення без вікон (наприклад, ванна, якщо в ній немає газового обладнання).
"Що також обов'язково слід зробити!
🔺двері зі скляними вставками потрібно зняти з петель, покласти на підлогу і накрити ковдрою;
🔺вікна потрібно щільно закрити (не залишати навіть на провітрювання) і заклеїти плівкою.
Берег бережіть свої життя!
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Все буде Україна!",- написали автори публікації.
Відзначимо, в Минцифре розповівши про запуск програми "Повітряна тривога" яке буде оперативно інформувати про початок і закінчення тривоги. А також буде посилати користувачам максимально гучні критичні повідомлення про повітряної, хімічної, техногенної або інших видах тривог системи цивільної оборони, навіть в беззвучному або сплячому режимі смартфона.
"Як скористатися?
Встановіть додаток через Google Play Market або AppStore.
Дайте йому дозвіл відправляти повідомлення і важливі попередження.
Виберіть область, в якій ви хочете отримувати повідомлення.
Відстежуйте початок і кінець повітряних тривог", - йдеться в повідомленні.
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