У Москві, в черговий раз, пробили нове дно
Про безглуздий і досить неадекватний вчинок, коли поліція, а можливо і з підтримкою Росгвардії, затримали протестуючих жінок, пише Telegram-каналу
Зокрема, московські правоохоронці, якщо можна їх так назвати, доставили у відділення поліції, і посадили за ґрати, як якихось небезпечних злочинниць, двох жінок з дітьми, які просто прийшли покласти квіти біля посольства України.
Мабуть, агресію у представників місцевих правоохоронців, або навіть скоріше, "псів режиму", викликало те, що дівчатка тримали в руках власноруч намальовані плакати із закликом"Ні війні".
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До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що під Харковом, бійці ЗСУ захопили 6 новітніх російських танків.
Також раніше ми інформували про те, що подекуди, росіян вже відтіснили до кордонів.
А до цього наш портал повідомляли про те, що сили окупантів несуть втрати на всіх напрямках.