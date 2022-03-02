Стало відомо про ситуацію в Миколаєві, де дають відсіч навалі окупантів.

Як пише Politeka.net, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вранці 2 березня передавати подробиці нічної операції по боротьбі з окупантами у своєму каналі в Телеграм.

"Вночі орки спати не дали. Провели операцію "Циган". Багато ворожої техніки спалили, дещо забрали собі. Загалом, орки на нас образилися сильно. Тягнуть десант, пішла їх колона зі Снігурівки. Намагаються щось відбивати. Намагаються евакуювати медиками, медиків ми відпустимо", - йдеться в повідомленні.

Віталій Кім зазначив, що це була перша наступальна операція в місті, і вона виявилася успішною. Подібні мають намір практикувати і далі.

О 9: 55 глав Николавской ОГА повідомив про висадку 4 вертольотів російського десанту в районі Баловного.

У місті оголошено комендантський час до наступних вказівок.

Також тривають бої біля Калинівки. Окупантів там розбили. Частина назад пішла в бік Баштанки.

Також у місті оголосили повітряну тривогу-з боку Севастополя летять літаки. Жителям варто залишатися в укриттях.

"Військові працюють. У Миколаєві ворога немає", - підкреслив Віталій Кім.