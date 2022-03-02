Російські загарбники планують працювати під виглядом українського полку "Азов". Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на пост Центру протидії дезінформації при РНБО України в Телеграм.

У повідомленні йдеться, що в образі полку "Азов" збирається вдарити по евакуаційному конвою, організованому Генеральним консульством Греції в Маріуполі.

"Таким чином російська сторона намагається дискредитувати Україну на міжнародному рівні, щоб знизити ступінь наданої нам підтримки!",- йдеться в публікації.

Примітно, раніше повідомлялося, щоб виправдати вторгнення в Україну 300 танків з Білорусі, Росія готує провокацію.

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Українська розвідка повідомила, що ворожа техніка чекає маршруту м.Пінськ – Іваново – Драгичин (близько 30 км від державного кордону України).

Зазначимо, 24 лютого Росія вторглася на територію України під виглядом спецоперації. За шість діб війни Росія втратила в Україні 6000 своїх військових.

Нагадаємо, українська розвідка видала нові плани окупантів

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