У Міністерстві освіти і науки України прийняли рішення про важливі зміни.

Після початку війни Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та Міністерство освіти і науки України отримали значну кількість звернень щодо термінів реєстрації для участі в ЗНО-2022. В УЦОЯО повідомили про важливі зміни з цього приводу.

В Міністерстві освіти і науки України було ухвалено рішення про продовження термінів реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні до 9 квітня.

Також зазначається, що наразі неможливо забезпечити оплату понаднормової кількості предметів зовнішнього незалежного оцінювання в основний період реєстрації, однак це планують зробити під час додаткового періоду реєстрації, якщо буде така можливість.

«Хочемо подякувати Збройним Силам України, бійцям територіальної оборони, рятувальним службам, медикам, працівникам соціальної інфраструктури за те, що ми можемо говорити про зовнішнє незалежне оцінювання і мріяти про майбутнє! Усе буде Україна!» - додали в УЦОЯО.

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