Після початку війни Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та Міністерство освіти і науки України отримали значну кількість звернень щодо термінів реєстрації для участі в ЗНО-2022. В УЦОЯО повідомили про важливі зміни з цього приводу.
В Міністерстві освіти і науки України було ухвалено рішення про продовження термінів реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні до 9 квітня.
Також зазначається, що наразі неможливо забезпечити оплату понаднормової кількості предметів зовнішнього незалежного оцінювання в основний період реєстрації, однак це планують зробити під час додаткового періоду реєстрації, якщо буде така можливість.
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«Хочемо подякувати Збройним Силам України, бійцям територіальної оборони, рятувальним службам, медикам, працівникам соціальної інфраструктури за те, що ми можемо говорити про зовнішнє незалежне оцінювання і мріяти про майбутнє! Усе буде Україна!» - додали в УЦОЯО.
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