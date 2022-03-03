Свідомі білоруси намагаються зупинити пересування російської армії

Про те, що в ці дні в Білорусі складаються певні складнощі у місцевої залізничної компанії, починаючи з проблем в стабільності роботи онлайн-систем "БелЖД", чергах в каси, і закінчуючи перебоями в розкладі руху, пише " Charter97 ".

Наприклад, з 28-го лютого по 1-е березня на територіях Могильовської, Гомельської та Мінської областей, виявлено 3 факти демонтажу різного сигнального обладнання або блокування залізничних колій.

Також, згідно з інформацією місцевого видання, в ніч з 1-го на 2-е березня, поблизу від стовпців, була затримана сімейна пара, яка свідомо підпалила колоди на залізничних коліях. Трохи пізніше, вже 2-го березня, але в Жодіно, затримали ще одного 35-річного "рейкового партизана".

За словами білоруських чиновників - "подібні протиправні дії на білоруській залізниці, стануть кваліфікувати як терористичні акти".

Крім того, в білоруських ЗМІ відзначають, що в країні, протягом декількох днів існують проблеми при покупці квитків на поїзди "БелЖД". Наприклад, сторінка залізничної компанії дороги працює, але при спробі придбати квитки, система повністю зависає.

Таким чином, за квитками необхідно звертатися в каси залізничних вокзалів, де їх оформляють від руки, і купити проїзні документи можна день в день і тільки за готівку.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що втрати російських окупантів на українській землі невблаганно зростають.

Також раніше ми інформували про те, що "Укрзалізниця" надала ЗСУ вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що над Києвом успішно збито кілька російських ракет.