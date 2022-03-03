Сознательные белорусы стараются остановить передвижение российской армии

О том, что в эти дни в Беларуси складываются определенные сложности у местной железнодорожной компании, начиная с проблем в стабильности работы онлайн-систем "БелЖД", очередях в кассы, и заканчивая перебоями в расписании движения, пишет " Charter97 ".

Например, с 28-го февраля по 1-е марта на территориях Могилевской, Гомельской и Минской областей, выявлено 3 факта демонтажа различного сигнального оборудования или блокирования железнодорожных путей.

Также, согласно информации местного издания, в ночь с 1-го на 2-е марта, поблизости от Столбцов, была задержана семейная пара, которая сознательно подожгла бревна на железнодорожных путях. Чуть позднее, уже 2-го марта, но в Жодино, задержали еще одного 35-летнего "рельсового партизана".

По словам белорусских чиновников - "подобные противоправные действия на белорусской железной дороге, станут квалифицировать как террористические акты".

Кроме того, в белорусских СМИ отмечают, что в стране, в течение нескольких дней существуют проблемы при покупке билетов на поезда "БелЖД". Например, страница железнодорожной компании дороги работает, но при попытке приобрести билеты, система полностью зависает.

Таким образом, за билетами необходимо обращаться в кассы железнодорожных вокзалов, где их оформляют от руки, и купить проездные документы можно день в день и только за наличные.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что потери российских оккупантов на украинской земле неумолимо растут.

Также ранее мы информировали о том, что "Укрзализныця" предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что над Киевом успешно сбиты несколько российских ракет.