Ракеты уничтожены, информации о новых разрушениях, к счастью, пока не поступало.

В эту ночь в столице Украины прогремело несколько взрывов

О том, что в ночь со 2-го на 3-е марта, в Киеве зафиксировано от 3-х до 4-х взрывов, но согласно предварительным данным, воздушные объекты были сбиты средствами ПВО, в своем Telegram-канале, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, информирует "Оперативный ВСУ".

После проведения мониторинга различных интернет-ресурсов, появилась информация, что в ночь на четверг, в Киеве произошли взрывы. При этом, никаких заявок от населения в "Службу Спасения" не поступало. По предварительной информации, все воздушные объекты противника были успешно сбиты силами ПВО.

На данный момент информация, касающаяся количества и места взрывов уточняется. Ни одного подразделения ГСЧС Украины привлечено не было.

Отметим, что российские оккупанты обстреливают и разрушают не столько ключевые объекты инфраструктуры, сколько проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел, включая артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты продолжают терпеть неудачи и фактически деморализованы.

Также ранее мы информировали о том, что пленный оккупант сдал планы Кремля по захвату Украины.

А до этого наш портал сообщали о том, сколько стран уже помогает Украине в противостоянии российским оккупантам.