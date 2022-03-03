В эту ночь в столице Украины прогремело несколько взрывов
О том, что в ночь со 2-го на 3-е марта, в Киеве зафиксировано от 3-х до 4-х взрывов, но согласно предварительным данным, воздушные объекты были сбиты средствами ПВО, в своем Telegram-канале, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, информирует "Оперативный ВСУ".
После проведения мониторинга различных интернет-ресурсов, появилась информация, что в ночь на четверг, в Киеве произошли взрывы. При этом, никаких заявок от населения в "Службу Спасения" не поступало. По предварительной информации, все воздушные объекты противника были успешно сбиты силами ПВО.
На данный момент информация, касающаяся количества и места взрывов уточняется. Ни одного подразделения ГСЧС Украины привлечено не было.
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Отметим, что российские оккупанты обстреливают и разрушают не столько ключевые объекты инфраструктуры, сколько проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел, включая артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты продолжают терпеть неудачи и фактически деморализованы.
Также ранее мы информировали о том, что пленный оккупант сдал планы Кремля по захвату Украины.
А до этого наш портал сообщали о том, сколько стран уже помогает Украине в противостоянии российским оккупантам.