У національній залізничній компанії не планують повертати вантажні вагони власникам з країн-агресорів
Про те, з якої вагомої причини, "Укрзалізниця" не відправлятиме назад вагони, якими раніше володіли росіяни та білоруси, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, докладно розповів заступник директора Департаменту комерційної роботи української компанії,
Зокрема, за останню добу в Центр транспортної логістики АТ "Укрзалізниця" все частіше стали звертатися власники білоруських і російських вантажних вагонів, вимагаючи переадресації або повернення їх власності, тобто рухомого складу.
Однак враховуючи матеріальний збиток, який завдали Україні країна-агресор(РФ) і її союзник(Білорусь), і, враховуючи, тисячі невинних жертв, убитих загарбниками, весь рухомий склад, вантажі та подібне, просто не будуть повертатися країнам-окупантам.
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До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як відмінно працюють українські ракетні комплекси "Вільха".
Також раніше ми інформували про те, що віллу ексдружини президента РФ, Володимира Путіна, змалювали в кольори українського прапора.
А до цього наш портал повідомляли про те, що ексукраїнця, який вибрав громадянство країни-агресора, а пізніше і підтримав війну з нашою країною, викидають з шахових турнірів.