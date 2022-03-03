У національній залізничній компанії не планують повертати вантажні вагони власникам з країн-агресорів

Про те, з якої вагомої причини, "Укрзалізниця" не відправлятиме назад вагони, якими раніше володіли росіяни та білоруси, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, докладно розповів заступник директора Департаменту комерційної роботи української компанії, Валерій Ткачов .

Зокрема, за останню добу в Центр транспортної логістики АТ "Укрзалізниця" все частіше стали звертатися власники білоруських і російських вантажних вагонів, вимагаючи переадресації або повернення їх власності, тобто рухомого складу.

Однак враховуючи матеріальний збиток, який завдали Україні країна-агресор(РФ) і її союзник(Білорусь), і, враховуючи, тисячі невинних жертв, убитих загарбниками, весь рухомий склад, вантажі та подібне, просто не будуть повертатися країнам-окупантам.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як відмінно працюють українські ракетні комплекси "Вільха".

Також раніше ми інформували про те, що віллу ексдружини президента РФ, Володимира Путіна, змалювали в кольори українського прапора.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ексукраїнця, який вибрав громадянство країни-агресора, а пізніше і підтримав війну з нашою країною, викидають з шахових турнірів.