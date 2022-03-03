В национальной железнодорожной компании не планируют возвращать грузовые вагоны владельцам из стран-агрессоров
О том, по какой весомой причине, "Укрзализныця" не будет отправлять назад вагоны, которыми ранее владели россияне и белорусы, на своей странице в соцсети Facebook, обстоятельно рассказал замдиректора Департамента коммерческой работы украинской компании,
В частности, за последние сутки в Центр транспортной логистики АО "Укрзализныця" все чаще стали обращаться владельцы белорусских и российских грузовых вагонов, требуя переадресации или возвращения их собственности, то есть подвижного состава.
Однако учитывая материальный ущерб, который нанесли Украине страна-агрессор(РФ) и ее союзник(Беларусь), и, учитывая, тысячи невинных жертв, убитых захватчиками, весь подвижной состав, грузы и подобное, попросту не будут возвращаться странам-оккупантам.
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К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как отлично работают украинские ракетные комплексы "Ольха".
Также ранее мы информировали о том, что виллу экс-жены президента РФ, Владимира Путина, обрисовали в цвета украинского флага.
А до этого наш портал сообщали о том, что экс-украинца, который выбрал гражданство страны-агрессора, а позднее и поддержал войну с нашей страной, выбрасывают из шахматных турниров.