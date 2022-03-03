Колона складається з декількох сотень одиниць військової техніки. Серед них- "Смерчі", танки, "Півонії", БМП, БТР, бензовози і а/м з піхотою

Колона білоруських військових відмовляється рухатися далі в бік України. Зараз військові розміщені біля села Михайло-Коцюбинське Чернігівської області.

Про такі дані в четвер, 3 березня, повідомило видання ZN.UA з посиланням на джерела.

Незважаючи на те, що білоруські солдати вже стали в стрій, вони не хочуть продовжувати "операцію". Стверджується, що командири білоруських фактично солдатів "у відчаї бігають по колоні і змушують виконувати наказ".

Видання пише, що зазначена колона складається з декількох сотень одиниць військової техніки. Серед них- "Смерчі", танки,"Півонії", БМП, БТР, бензовози і А/м з піхотою.

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