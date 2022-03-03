Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении призвал россиян учить слова "репарация" и "контрибуция", ведь РФ должна ответить за свои действия.

Владимир Зеленский в новом обращении сообщил, что Украина восстановит каждый разрушенный Россией дом, улицу и город, пишет Politeka.net. Украинцы стойко удерживают оборону в городах, а защитники и мирные жители стойко переносят бомбардировки.

Мишенью России стал Успенский собор в Харькове - одна из древнейших православных достопримечательностей города, которая сейчас служит укрытием для горожан.

"Собор мы восстановим, чтобы никакого следа войны там не осталось. И даже если вы разрушите все наши соборы и церкви – вы не разрушите нашу искреннюю веру. Веры в Бога. Веры в Украину. Веры в людей", - заявил Зеленский.

По словам президента Украина восстановит каждые дом, улицу и город. Зеленский посоветовал россиянам учить слова "репарация" и "контрибуция".

"Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших - не забудем. Мы - вместе с Богом", - заявил Зеленский.

Отметим, репарация - это возмещение за причиненные войной убытки, которое государство-агрессор выплачивает в пользу страны-победительницы.

Контрибуция - это денежный взнос, налагаемый победителем на побежденного.

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