Владимир Зеленский в новом обращении сообщил, что Украина восстановит каждый разрушенный Россией дом, улицу и город, пишет Politeka.net. Украинцы стойко удерживают оборону в городах, а защитники и мирные жители стойко переносят бомбардировки.
Мишенью России стал Успенский собор в Харькове - одна из древнейших православных достопримечательностей города, которая сейчас служит укрытием для горожан.
"Собор мы восстановим, чтобы никакого следа войны там не осталось. И даже если вы разрушите все наши соборы и церкви – вы не разрушите нашу искреннюю веру. Веры в Бога. Веры в Украину. Веры в людей", - заявил Зеленский.
По словам президента Украина восстановит каждые дом, улицу и город. Зеленский посоветовал россиянам учить слова "репарация" и "контрибуция".
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Пленный оккупант выдал планы Путина по захвату Украины: «Нам говорили…»
"Забиты все морги": стало известно, куда оккупанты свозят тела, Россия скрывает настоящие потери
"Он понятия не имеет, что его ждет": Джо Байден рассказал о большой ошибке Путина
Самая богатая певица Украины изменилась до неузнаваемости и удивила заявлением: «Мне нужен…»
"Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших - не забудем. Мы - вместе с Богом", - заявил Зеленский.
Отметим, репарация - это возмещение за причиненные войной убытки, которое государство-агрессор выплачивает в пользу страны-победительницы.
Контрибуция - это денежный взнос, налагаемый победителем на побежденного.
Напомним, Джо Байден рассказал о большой ошибке Путина
Как сообщала Politeka, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику
Также Politeka писала, что в Генштабе сообщили число уничтоженной живой силы и техники врага