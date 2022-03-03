Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил о панике оккупантов, из-за чего они стали менять свою тактику, а это говорит только об одном.

Владимир Зеленский сделал новое заявление, в котором рассказал, что враг стал вынужденно менять тактику, пишет Politeka.net. По словам президента, враги прибегли к ракетно-бомбовым ударам по украинским городам, а это говорит об одном - они не смогли сделать ничего существенного на земле.

Как отметил украинский гарант, все линии нашей обороны – сохранены, и ни в одном из стратегических направлений у врага нет успеха.

"Они подавлены. Они обречены. Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар. Сработала наша противовоздушная оборона", - заявил Зеленский.

Как отметил президент Украины, оккупанты пришли разрушать украинские города и уничтожать наших граждан. Враг оставляет людей без электричества, воды, отопления, еды и лекарств, а также расстреливает маршруты, по которым можно произвести эвакуацию.

"Нет такого оружия, которое бы вы не использовали против украинцев. А теперь вы выходите и рассказываете своим пропагандистам, что вы собираетесь послать в Украину так называемые "гуманитарные колонны"...

Помните, безбожники: Когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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