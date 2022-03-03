У разі гострої потреби в готівці ви можете отримати її в підприємствах торгівлі.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, для цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень (уточнюйте можливу суму видачі на касі торговця).

"Можливість видавати готівку із кас торговельних підприємств була і раніше. Але зараз, під час війни, вона може врятувати чиєсь життя. Як інкасаторам та банківським працівникам, так і громадянам. Крім того, це дає впевненість у вільному доступі до власних коштів практично в будь-який момент, що також дуже важливо під час воєнних дій", ‒ пояснив заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

Власнику картки не потрібно шукати банкомат, наражаючись на небезпеку. Підприємству не потрібно думати про те, як здійснити інкасацію готівки у воєнний час.

В умовах війни інкасація – складний та ризикований процес. Банки поповнюють банкомати, але це займає час та пов’язано з ризиками для їхніх працівників.

Таку можливість реалізують банки разом із платіжними системами і підприємствами (магазинами, АЗС, аптеками тощо).

Нижче перелік таких закладів, інформацією про яких володіє НБУ (він не остаточний і може доповнюватися).

Мережа супермаркетів, магазинів:

"АТБ", "Сільпо", "Фора", "FOZZY", "VARUS", "NOVUS" (до 500 грн), "ROSHEN" (до 500 грн), "ЛотОК" , "Thrash!" (Траш), "Точка", "Сім23" (до 2 000 грн);

АЗС:

"ОККО", "Укрнафта" (до 5 000 грн), "БРСМ-Нафта", "WOG" (до 500 грн);

Аптеки:

"Біла ромашка", "Аптека Доброго Дня", "Аптека низьких цін", "Аптека Копійка", "Аптека 9-1-1", "Аптека оптових цін";

Інші мережеві торговці:

Лінія магазинів "EVA" (до 2 000 грн).