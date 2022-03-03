Местные жители во всех украинских городах делают все возможное для борьбы с врагами.

Вся Украина помогает бороться нашим защитникам с российскими захватчиками. Они готовят "Бандера-смузи", останавливают танки оккупантов, рискуя собственной жизнью или же, как герой видео, похищают их технику.

В сети появилось забавное видео, как местные на тракторе украли очередную технику оккупантов. Пока точно неизвестно, удалось ли местному утащить технику из-под носа оккупантов, или они сами ее оставили.

"Сумы. Украинский народ продолжает завоевывать технику оккупантов. На видео самоходная реактивная установка разминирования УР-77", - говорится в сообщении.

А на втором видео можно увидеть, как пенсионерка готова с топором бросаться на оккупантов из России.

"Пусть дома у себя порядки наводят. Они там все позас*рали. У них полно земли стоит пустой, а им земли все мало. Сорняками там все поросло, так к нам пришли. Всех перебью", - говорит женщина и размахивает топором.

Напомним, в Москве посадили за решетку детей, протестующих против войны с Украиной.

Как сообщала Politeka, врага сдерживают на Сумщине практически голыми руками.

Также Politeka писала, украинцам рассказали, где нужно прятаться при вражеской атаке.