На українських держсайтах хакери почали поширювати брехливі повідомлення - українців закликають не вестися на провокацію.

Росія почала масово поширювати фейки про нібито капітуляцію України, про що напередодні попереджала СБУ та закликала українців не вірити в подібні повідомлення.

Так, 3 березня про кібератаки на свої сайти повідомили райдержадміністрації та громади Київської та Волинської областей. Хакери окупантів розмістили там фейкові «звернення» Зеленського про підписання мирного договору.

«Просимо всіх НЕ реагувати та НЕ розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах. Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення. Ніякої капітуляції! ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГА!» - підкреслили у Волинській ОДА.

Крім того, російські ЗМІ поширюють фейки про нібито прохання Херсонської області «взяти її до Росії». Про це заявила прес-служба Херсонської ОДА.

Про такі ж фейки повідомив очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Не вірте фейкам!!! Українців не злякати!" - підкреслив він.

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