Бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали результат успішної операції на Броварському напрямку. Кадри опубліковано на сторінці бригади в Facebook.
«Ранок варто починати з перемог. Бійці 72 омбр трохи покришили ворога на Броварському напрямку. Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс собі у підрозділ одна бронемашина піхоти. Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у городах та серед будинків місцевих. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металобрухтом і знає, що його чекає така ж доля! Слава Україні», - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого по 4 березня російські окупанти втратили приблизно 251 танк, 939 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 18 засобів ППО, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 404одиниці автомобільної техніки.
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