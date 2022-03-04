Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, так на період воєнного стану буде відмінено вимогу щодо надання громадянами при переміщенні валютних цінностей за межі України підтвердних документів банків, а саме про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів.

Раніше відповідні документи фізособи мали надавати при переміщенні валютних цінностей (готівкової української та іноземної валюти, банківських металів) вартістю більше 10 тис. євро (в еквіваленті).

«Водночас звертаємо увагу, що вимога декларування валютних цінностей вартістю більше 10 тис. євро (в еквіваленті) залишається чинною», - підкреслюють у НБУ.

Дозволено українцям здійснювати операції з перерахування коштів в іноземній валюті на рахунок, створений для гуманітарної допомоги України. Нагадаємо, що з 1 березня така можливість передбачена для платежів на спецрахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Вирішено дозволити перекази коштів (крім російських та білоруських рублів) з рахунків резидентів Росії або Білорусі та за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ на:

- спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України;

- рахунки Кабінету Міністрів, міністерств та інших державних органів України, у тому числі на рахунок, створений для гуманітарної допомоги Україні;

- рахунки резидентів у банках за операціями з експорту товарів.