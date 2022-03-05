Начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков рассказал о белорусском десантнике, который перешел на сторону Украины. Об этом Жуков написал на сой странице в Facebook.

"На Шацком направлении задержан десантник из Беларуси. Задержали люди, вызвали пограничники.... Говорит что перешел на сторону Украины потому что не хочет воевать с нами... Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе... Фото позже) когда отпиздят и накормят) ВДВ белорусов норм наваливает) хороший блицкриг по белорусски», - говорится в сообщении.

Отметим, последние месяцы Россия и Беларусь проводили масштабные учения возле Украины в Беларуси. В Сети публиковали немало фото и видео передвижения российской военной техники в сторону Украины вблизи границы.

Александр Лукашенко ранее признал, что с территории Беларуси запустили ракеты по территории Украины. Он назвал эти запуски "вынужденным шагом".

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