Начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков рассказал о белорусском десантнике, который перешел на сторону Украины. Об этом Жуков написал на сой странице в Facebook.
"На Шацком направлении задержан десантник из Беларуси. Задержали люди, вызвали пограничники.... Говорит что перешел на сторону Украины потому что не хочет воевать с нами... Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе... Фото позже) когда отпиздят и накормят) ВДВ белорусов норм наваливает) хороший блицкриг по белорусски», - говорится в сообщении.
Отметим, последние месяцы Россия и Беларусь проводили масштабные учения возле Украины в Беларуси. В Сети публиковали немало фото и видео передвижения российской военной техники в сторону Украины вблизи границы.
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Александр Лукашенко ранее признал, что с территории Беларуси запустили ракеты по территории Украины. Он назвал эти запуски "вынужденным шагом".
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