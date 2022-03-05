Ряд небольших подразделений белорусской армии несколько дней назад уже пересекли границу с Украиной, но были возвращены назад.

Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, настроены против участия в войне, пишет сайт Charter97.org.

Отмечается, что именно по этой причине белорусские войска до сих пор, несмотря на приказы «сверху», не участвуют в сухопутных военных действиях против Украины.

Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.

Ряд небольших подразделений белорусской армии несколько дней назад уже пересекли границу с Украиной, но были возвращены назад из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях.

Напомним, 3 марта в Минске задержали женщин, пришедших на службу в Кафедральный собор. Речь идет о матерях белорусских солдат, несущих службу на границе с Украиной, сообщала Русская служба Би-би-си.

"Все мы мамы, мы можем и должны и молиться. Я хотела донести, что я против того, что Беларусь втягивают в войну, что с нашей территории идут атаки", - рассказала одна из матерей.

Напомним, Александр Лукашенко ранее признал, что с территории Беларуси запустили ракеты по территории Украины. Он назвал эти запуски "вынужденным шагом".

Напомним, белорусский десантник перешел на сторону Украины и сдал важную информацию: «Не хочет воевать с нами»

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