Для посилення вже зараз української армії у відсічі російській агресії.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти російського агресора. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців - високопрофесійних військових -з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії. Слава Україні!", - йдеться уповідомленні.

Указ набуває чинності с моменту опублікування.

Наразі українські військові участь у трьох миротворчих операціях: у Міжнародних силах з підтримки миру в Косово (40 осіб), у миротворчій місії у Конго (13 осіб), а також в операції ООН в Кот-д’Івуарі (56 осіб).

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада виступає за введення в Україну миротворчих сил. Народні депутати закликали ООН, Червоний Хрест, Європарламент негайно забезпечити захист населення України від збройного нападу російських загарбників.

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