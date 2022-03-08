Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отзывает всех украинских миротворцев из всех миссий в мире для обороны государства против российского агрессора. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига на своей странице в Facebook.
"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев - высокопрофессиональных военных -из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии. Слава Украине!",- говорится в сообщении.
Указ вступает в силу с момента опубликования.
Сейчас украинские военные участие в трех операциях: в Международных силах по поддержанию мира в Косово (40 человек), в миротворческой миссии в Конго (13 человек), а также в операции ООН в Кот-д'ивуаре (56 человек).
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Ранее сообщалось, что Верховная Рада выступает за введение в Украину миротворческих сил. Народные депутаты призвали ООН, Красный Крест, Европарламент немедленно обеспечить защиту населения Украины от вооруженного нападения российских захватчиков.
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