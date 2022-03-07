Як пише Politeka.net, делегації України та Росії під час третього раунду переговорів у Білорусі уточнили деталі роботи гуманітарних коридорів для більш ефективного надання допомоги людям у містах, які найбільше постраждали від російських обстрілів.
Про це повідомив радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк після завершення зустрічі.
"Ми отримали деякі позитивні результати з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни і отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні страждають від агресії Російської Федерації", – зазначив він.
Щодо базового, політичного блоку врегулювання, зокрема щодо припинення вогню та забезпечення гарантій безпеки, інтенсивні консультації будуть продовжені.
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"Результатів, що істотно поліпшують ситуацію, поки немає", - сказав Михайло Подоляк.
"Однак ще раз наголошую-консультації будуть продовжені, і ми отримаємо результат", – резюмував радник керівника Офісу Глави держави.
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