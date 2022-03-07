Українська і російська делегації знову зустрілися в третьому раунді переговорів і уточнили деталі роботи так званих зелених коридорів.

Як пише Politeka.net, делегації України та Росії під час третього раунду переговорів у Білорусі уточнили деталі роботи гуманітарних коридорів для більш ефективного надання допомоги людям у містах, які найбільше постраждали від російських обстрілів.

Про це повідомив радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк після завершення зустрічі.

"Ми отримали деякі позитивні результати з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни і отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні страждають від агресії Російської Федерації", – зазначив він.

Щодо базового, політичного блоку врегулювання, зокрема щодо припинення вогню та забезпечення гарантій безпеки, інтенсивні консультації будуть продовжені.

"Результатів, що істотно поліпшують ситуацію, поки немає", - сказав Михайло Подоляк.

"Однак ще раз наголошую-консультації будуть продовжені, і ми отримаємо результат", – резюмував радник керівника Офісу Глави держави.

Нагадаємо, Місцевій владі доручили контролювати ціни на найнеобхідніше: що в Україні більше не повинно дорожчати.

Як повідомляла Politeka, У Миколаєві крилата ракета потрапила в казарму, багато загиблих і постраждалих: "Підло і цинічно, коли люди спали".

Також Politeka писала, що У Польщі створені штаби з евакуації та розміщення дітей: куди звертатися українцям.