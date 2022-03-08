Про це, як пише Politeka.net, повідомляє віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.
Хто може отримати допомогу:
Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.
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«Нагадаю, ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію», - підкреслив Федоров.