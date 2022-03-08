Уже відсьогодні в межах єПідтримки українці можуть отримати 6 500 гривень. Саме в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

Хто може отримати допомогу:

Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Як отримати 6500 грн:

1. Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу єПідтримка

2. Оберіть картку єПідтримка. Якщо у вас її ще немає.

3. Натисніть «Отримати допомогу»

4. Очікуйте зарахування коштів протягом доби

«Нагадаю, ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію», - підкреслив Федоров.