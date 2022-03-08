Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.
Кто может получить помощь:
Наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.
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Как получить 6500 грн:
1. Авторизуйтесь в действии и выберите услугу поддержка
2. Выберите карту поддержка. Если у вас ее еще нет.
3. Нажмите «Получить помощь»
4. Ожидайте зачисления средств в течение суток
«Напомню, вы можете подать заявку, даже если уже получили помощь за вакцинацию», - подчеркнул Федоров.