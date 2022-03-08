Директор Солом’янського ринку у Києві Іван Лісовий повідомив про запуск на базі ринку процесу виробництва напівфабрикатів, які волонтери допомагають розносити мешканцям району, що опинилися в скрутному становищі.
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
«Жінки-волонтери святкують по-своєму! Сьогодні нарешті запустили процес по виробництву напівфабрикатів, які волонтери допомагають розносити по мешканцях району, що опинилися в скрутному становищі. Добрі люди провели інструктаж і навчили наших дівчат працювати з обладнанням», - заявив Іван Лісовий.
Також він подякував власникам точки роздрібної торгівлі «Мука», які надали свої потужності та устаткування для спільної справи.
«Тепер маємо потребу в м‘ясі, картоплі, капусті в будь-яких кількостях!! Все це очікуємо за адресою вул. Солом‘янська, 24. Також можете допомогти нам фінансово: 4731 2196 1813 0987 Лісовий І.С. І пам’ятайте – ми переможемо! Слава Україні!», - додав він.
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Нагадаємо, раніше Politeka повідомляла, що у Києві на базі Солом'янського ринку організували приготування випічки та іншої їжі для українських воїнів.