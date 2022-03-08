Директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовый сообщил о запуске на базе рынка процесса производства полуфабрикатов, которые волонтеры помогают разносить жителям района, оказавшимся в затруднительном положении.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«Женщины-волонтеры празднуют по-своему! Сегодня наконец-то запустили процесс по производству полуфабрикатов, которые волонтеры помогают разносить по жителям района, оказавшимся в затруднительном положении. Добрые люди провели инструктаж и научили наших девушек работать с оборудованием», - заявил Иван Лесной.
Также он поблагодарил владельцев точки розничной торговли «Мука», которые предоставили свои мощности и оборудование для совместного дела.
«Теперь нуждаемся в мясе, картофеле, капусте в любых количествах!! Все это ожидаем по адресу ул. Соломенская, 24. Также можете помочь нам финансово: 4731 2196 1813 0987 Лисовый И.С. И помните – мы победим! Слава Украине!», - добавил он.
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Напомним, ранее Politeka сообщала, что в Киеве на базе Соломенского рынка организовали приготовление выпечки и другой пищи для украинских воинов.