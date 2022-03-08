Як пише Politeka.net, Україна вже 13-й день обороняється від російських окупаційних військ. Миколаївська область продовжує відбивати атаки ворога, а голова обласної адміністрації Віталій Кім постійно розповідає, як йдуть справи на місці.

На новому відео Віталій Кім розповів, що зараз готується нова атака на Миколаїв, а зараз йде до неї підготовка.

"Добрий вечір, ми з України. Дивіться, що хочу попросити. Звертаюся до жителів Миколаєва, зараз ми там створили окремий чат, щоб телефони не класти. Є бойове завдання, яке дуже важливе, не вимагає великих зусиль і великих ризиків. Дивіться, я вам розверну, щоб було зрозуміло, що я не займаюся дурницями, а дійсно правильне завдання. Для того щоб обмежити видимість ворожої техніки в місті, я прошу всіх включиться в чат, там зараз у нас 900 волонтерів, мені треба покришки на кожному перехресті міста, якщо техніка прорветься по якомусь напрямку, завдання буде вийти, підпалити цю покришку, щоб був дим, щоб обмежити видимість",-сказав губернатор.

"Мабуть, їм поставили завдання взяти наше місто за всяку ціну", - додав чиновник, розповідаючи про перегрупування військ окупантів.



