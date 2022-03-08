Как пишет Politeka.net, Украина уже 13-й день обороняется от российских оккупационных войск. Николаевская область продолжает отражать атаки врага, а глава областной администрации Виталий Ким постоянно рассказывает, как обстоят дела на месте.

На новом видео Виталий Ким рассказал, что сейчас готовится новая атака на Николаев, а сейчас идет к ней подготовка.

"Добрый вечер, мы с Украины. Смотрите, что хочу попросить. Обращаюсь к жителям Николаева, сейчас мы там создали отдельный чат, чтобы телефоны не ложить. Есть боевая задача, которая очень важная, не требует больших усилий и больших рисков. Смотрите, я вам разверну, чтобы было понятно, что я не занимаюсь ерундой, а действительно правильная задача. Для того чтобы ограничить видимость вражеской техники в городе, я прошу всех включится в чат, там сейчас у нас 900 волонтеров, мне надо покрышки на каждом перекрестке города, если техника прорвется по какому-то направлению, задача будет выйти, поджечь эту покрышку, чтобы был дым, чтобы ограничить видимость", - сказал губернатор.

"Видимо, им поставили задачу взять наш город любой ценой", - добавил чиновник, рассказывая о перегруппировке войск оккупантов.



