Про це, як передає Politeka.net, пише британське видання «The Times».
Згідно зі статтею, температура мінус 20 градусів найближчими днями завдасть шкоди всім сторонам, але удар по колоні окупантів, що застопорилася, під Києвом, як очікується, буде особливо сильним.
На думку аналітиків, різке похолодання може ще більше загальмувати просування російських військ, оскільки вони будуть змушені або кинути свої машини, або сидіти в «40-тонних залізних морозильних камерах».
Арктичне повітря, що рухається через Росію і Україну, буде поєднуватися зі східним вітром, через що в найближчі дні в Києві і північному місті Харкові вночі температура впаде до мінус 10 градусів. За прогнозами, з урахуванням вітром може бути до мінус 20 градусів.
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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що юнаків призовного віку почали відраховувати з вузів Росії. Мета-поповнення армії окупантів, які гинуть на українських землях.
Крім того, у зв'язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчального збору на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької та Луганської областей.
Також Росія активізувала діяльність з набору добровольців для війни на території України.