Ко всему прочему Россия активизировала деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Юношей призывного возраста начали отчислять из вузов России. Цель таких отчислений – пополнение армии оккупантов, которые погибают на украинских землях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Владимир Путин пытается увеличить количество армии из-за ее многочисленных потерь в Украине, собирая новое пушечное мясо.

Кроме того, в связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебного сбора на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также Россия активизировала деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Напомним, разрушения Ирпеня и Гостомеля показали из космоса.

Как сообщала Politeka, россияне выстроились в огромные очереди к банкоматам.

Также Politeka писала, что в МВД обнадежили украинцев новыми данными, но призвали не расслабляться.