Юношей призывного возраста начали отчислять из вузов России. Цель таких отчислений – пополнение армии оккупантов, которые погибают на украинских землях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Владимир Путин пытается увеличить количество армии из-за ее многочисленных потерь в Украине, собирая новое пушечное мясо.
Кроме того, в связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебного сбора на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Также Россия активизировала деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.
Напомним, разрушения Ирпеня и Гостомеля показали из космоса.
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Как сообщала Politeka, россияне выстроились в огромные очереди к банкоматам.
Также Politeka писала, что в МВД обнадежили украинцев новыми данными, но призвали не расслабляться.