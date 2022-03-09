Об этом, как передает Politeka.net, пишет британское издание «The Times».

Согласно статье, температура минус 20 градусов в ближайшие дни нанесет ущерб всем сторонам, но удар по застопорившейся колонне оккупантов под Киевом, как ожидается, будет особенно сильным.

По мнению аналитиков, резкое похолодание может еще больше затормозить продвижение российских войск, поскольку они будут вынуждены либо бросить технику, либо сидеть в «40-тонных железных морозильных камерах».

Арктический воздух, движущийся через Россию и Украину, будет сочетаться с восточным ветром, из-за чего в ближайшие дни в Киеве и северном городе Харькове ночью температура упадет до минус 10 градусов. По прогнозам, с учетом ветром может быть до минус 20 градусов.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что юношей призывного возраста начали отчислять из вузов России. Цель– пополнение армии оккупантов, которые погибают на украинских землях.

Кроме того, в связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебного сбора на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также Россия активизировала деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.