Польські добровольці, які прибули в Україну на допомогу в боротьбі з російською агресією, показали, як знищили окупантів. Результатом роботи військових стала спалена російська техніка в одному з населених пунктів.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив у мережі відео, на якому чоловік польською мовою розповідає про техніку росіян, яку вдалося знищити.
На відео чоловік ходить між розбитою російською технікою і хвалиться, як багато її вдалося знешкодити. "Ось, що ми тут наробили? Раз***али російське гувно", - говорить він.
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