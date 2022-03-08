Польські добровольці стали одними з перших, хто висловив бажання приїхати в Україну

Польські добровольці, які прибули в Україну на допомогу в боротьбі з російською агресією, показали, як знищили окупантів. Результатом роботи військових стала спалена російська техніка в одному з населених пунктів.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив у мережі відео, на якому чоловік польською мовою розповідає про техніку росіян, яку вдалося знищити.

На відео чоловік ходить між розбитою російською технікою і хвалиться, як багато її вдалося знешкодити. "Ось, що ми тут наробили? Раз***али російське гувно", - говорить він.

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