Бывший тренер Динамо Олег Лужный убежден, что молчание во время войны – преступление против нашей Родины.

Легендарный капитан киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный встал в ряды территориальной обороны для защиты страны от российских оккупантов. Об этом Лужный рассказал в интервью Mirror.

Он подчеркнул, что украинцы будут сражаться до победного конца, а воины Вооруженных Сил заслуживают невероятного уважения.

"Ситуация очень напряженная, сирена звучит три-четыре раза в день, ночью тоже. Людям приходится лихорадочно бросаться в бомбоубежища, женщинам с маленькими детьми, которые не понимают, что происходит, они в ужасе. Целые города и поселки обстреливаются и разрушаются, люди остаются без газа, электричества, воды и еды. Но наша нация едина, как никогда раньше. Мы не сдадимся. Я чрезвычайно благодарен и горжусь нашими солдатами, которые нас защищают!", – сказал Лужный.

Напомним, в Азове создано первое подразделение из иностранных добровольцев.

Как сообщала Politeka, польские добровольцы похвастались уничтоженной техникой РФ, видео.

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