В нашу країну почали прибувати перші добровільні загони з Великобританії

Те, що в Україні вже знаходиться кілька десятків добровольців з Англії, які приїхали, щоб допомогти нашим силам протистояти російській агресії, і як мотивують себе ці бійці, можна на сторінці " Радіо Свобода ".

За словами, наприклад, Джекса, вони тут для того, щоб зупинити вторгнення військ країни-агресора в Україну, і він дуже сподівається, що спільні зусилля дозволять перемогти.

Також, він нагадав, що всі добровольці є колишніми, і досить досвідченими військовими, дуже добре підготовленими. А змусило їх усіх покинути Великобританію те, що в Україні відбуваються військові злочини, і такого просто не повинно бути. Зокрема, по мирних містах України завдають масованих ударів, страждають цивільні, а зовсім не військові, жінок піддають насильству - все це необхідно зупинити будь-яким способом.

Ще один доброволець був лаконічним і надихаючим, і сказав просто: "Слава Україні!".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в Запорізькій області "кадирівці" розстріляли листонош, які розвозили пенсії людям.

Також раніше ми інформували про те, що стало відомо, хто віддавав накази на бомбардування мирного Харкова.

А до цього наш портал повідомляли про те, що у Києві організували евакуацію з Солом'янського ринку до західного кордону України.