Военнослужащий Вооруженных сил Украины Валерий Маркус потроллил оккупантов. Военный с усмешкой потролил выпущенные российскими солдатами снаряды, которые не взрываются.
Высмеял российскую армию он на своем YouTube-канале, подписав его "Русня стреляет по ВСУ из катапульт".
Маркус отметил, что несколько последних снарядов противника просто упали на землю будто камни.
"Я не знаю, что там те "макакосы" делают со своими боеприпасами, но уже третий 152-мм прилетает и падает камнем на землю. Будто из рогатки стреляют", – сказал военный.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Оккупанты обстреляли аэропорт под Кривым Рогом: появились первые кадры
"Украина не сдалась": Кулеба объявил, чем закончились полуторачасовые переговоры с Лавровым
Столтенберг пригрозил России "5-й статьей": НАТО не будет мириться
"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
Напомним, оккупанты деморализованы, в армию РФ уже готовы брать всех подряд.
Как сообщала Politeka, Арестович объяснил, зачем оккупанты хотят уничтожить Мариуполь.
Также Politeka писала, оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством.