На видео действительно слышно звук выстрела вдалеке, а спустя несколько секунд слышно другой глухой звук – будто камень упал на землю.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Валерий Маркус потроллил оккупантов. Военный с усмешкой потролил выпущенные российскими солдатами снаряды, которые не взрываются.

Высмеял российскую армию он на своем YouTube-канале, подписав его "Русня стреляет по ВСУ из катапульт".

Маркус отметил, что несколько последних снарядов противника просто упали на землю будто камни.

"Я не знаю, что там те "макакосы" делают со своими боеприпасами, но уже третий 152-мм прилетает и падает камнем на землю. Будто из рогатки стреляют", – сказал военный.

Напомним, оккупанты деморализованы, в армию РФ уже готовы брать всех подряд.

Как сообщала Politeka, Арестович объяснил, зачем оккупанты хотят уничтожить Мариуполь.

Также Politeka писала, оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством.