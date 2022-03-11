У застосунку Дія запускають тимчасовий документ на період війни - єДокумент. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

єДокумент міститиме паспортні дані та РНОКПП. Документ автоматично буде доступний всім користувачам Дії. Потрібно тільки оновити застосунок.

«З початку повномасштабного вторгнення зі сторони РФ не всі люди, які евакуювалися до більш безпечних областей України, мають паперові паспорти. Тож запускаємо тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу», - йдеться в повідомленні.

єДокумент визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.

Нагадаємо, раніше Національний банк скасував деякі обмеження для фізичних осіб. Зокрема, тепер українські захисники мають змогу відкривати банківський рахунок на підставі військового квитка.

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