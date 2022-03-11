ЗСУ в черговий раз викликали захват своєю майстерністю.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про вражаючі результати роботи української авіації 10 березня.

Зазначається, що бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських окупантів.

За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ рф із повним комплектом техніки: танки, БМП, «Гради» та ін.

Також 10 уражень повітряних цілей окупантів.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати противника за добу склали: особового складу - 266, танків - 18, ББМ - 60, артилерійських систем - 2, РСЗВ - 2, засобів ППО - 2 та автомобільної техніки - 32.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 березня орієнтовно склали: понад 12 000 осіб особового складу, 353 танків, 1165 бойових броньованих машин, 125 артилерійських систем, 58 РСЗВ, 31 од засобів ППО, 57 літаків, 83 гелікоптери, 558 одиниць автомобільної техніки, 3 кораблі /катери, 60 цистерн з ПММ, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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