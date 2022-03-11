Зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2022 році не буде. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО", - зазначив Шкарлет.
Відповідний законопроєкт подано до Верховної Ради, його мають ухвалити найближчим часом.
Міністр освіти зазначив, що таке рішення підтримує більшість батьків школярів.
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"Більшість батьків висловлюється за скасування ЗНО та іспитів цього року. Вступ проводитиметься за певною електронною системою", - сказав Шкарлет.
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