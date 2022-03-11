Зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2022 році не буде. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО", - зазначив Шкарлет.

Відповідний законопроєкт подано до Верховної Ради, його мають ухвалити найближчим часом.

Міністр освіти зазначив, що таке рішення підтримує більшість батьків школярів.

"Більшість батьків висловлюється за скасування ЗНО та іспитів цього року. Вступ проводитиметься за певною електронною системою", - сказав Шкарлет.

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