Внешнего независимого оценивания для поступающих в 2022 году не будет. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире всеукраинского телемарафона.

"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения любых проявлений коррупции. Будет создано вроде ВНО (ЗНО), но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-то коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ВНО (ЗНО) ", - отметил Шкарлет.

Соответствующий законопроект подан в Верховную Раду, его должны принять в ближайшее время.

Министр образования отметил, что такое решение поддерживает большинство родителей школьников.

"Большинство родителей высказывается за отмену ВНО (ЗНО) и экзаменов в этом году. Вступление будет проводиться по определенной электронной системе", - сказал Шкарлет.

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