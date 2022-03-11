Внешнего независимого оценивания для поступающих в 2022 году не будет. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире всеукраинского телемарафона.
"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения любых проявлений коррупции. Будет создано вроде ВНО (ЗНО), но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-то коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ВНО (ЗНО) ", - отметил Шкарлет.
Соответствующий законопроект подан в Верховную Раду, его должны принять в ближайшее время.
Министр образования отметил, что такое решение поддерживает большинство родителей школьников.
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"Большинство родителей высказывается за отмену ВНО (ЗНО) и экзаменов в этом году. Вступление будет проводиться по определенной электронной системе", - сказал Шкарлет.
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