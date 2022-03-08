Невдовзі закінчаться канікули, які розпочалися разом з масштабною російською агресією в України.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, як будуть вчитися школярі під час війни, передає пресслужба міністерства 7 березня.

На разі в школах тривають двотижневі канікули які почалися з вторгненням Росії на територію України, однак після яких освітній процес має бути відновлено.

Після завершення канікул організовувати роботу закладів освіти в залежності від конкретної ситуації:

тимчасове призупинення освітнього процесу (виконання працівниками закладів освіти заходів та завдань, що визначені військово-цивільною адміністрацією);

(виконання працівниками закладів освіти заходів та завдань, що визначені військово-цивільною адміністрацією); організація освітнього процесу за дистанційною формою навчання (за погодженням з військово-цивільною адміністрацією).

Для учнів закладів загальної середньої освіти з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб (особи, які внаслідок агресії РФ евакуйовані з місця постійного проживання) навчання також може бути організовано за заявою одного з батьків за індивідуальною формою: екстернатною, сімейною (домашньою).

Учні з числа внутрішньо переміщених осіб можуть тимчасово відвідувати (за заявою одного з батьків) заклади загальної середньої освіти за місцем тимчасового перебування.

Також у будь-якому варіанті рекомендують використовувати наявні електронні ресурси, насамперед Всеукраїнську школу онлайн, регіональні платформи, ресурси закладів освіти, у тому числі приватних.

Також міністр повідомив, що від початку вторгнення в Україну російські війська знищили або пошкодили 211 шкіл.

«На сьогодні можу сказати, що це вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені», - зазначив очільник МОН 7 березня, додавши, що ця кількість зростає.

Садочкам рекомендовано тимчасово призупинити освітній процес.

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