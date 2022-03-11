Мама відомого українського актора Паші Лі розшукує свого сина, незважаючи на попередні повідомлення про його смерть.

Емоційним постом жінка поділилася на своїй сторінці в Фейсбук.

6 березня Україну потрясла новина про загибель актора Паші Лі, який після початку війни відправився захищати свою країну. Свої співчуття встигли висловити багато колег артиста і прості українці.

Однак, мама Паші, судячи з усього, до останнього не вірить у загибель сина. 10 березня вона поділилася новим постом, в якому висловила надію на те, що він був поранений, але вижив.

"Я мама Лі Паші! Я звертаюся з величезним благаючим проханням до жителів Ірпеня! Може, хтось знайшов або забрав з машини пораненого мого сина? Дайте знати! Мій номер телефону: 097-434-89-28. Заздалегідь вдячна", - написала жінка.

Українці відреагували на її пост.

"Допоможіть, будь ласка, Марії!!! Хто-небудь, добрі люди", "Тільки б з ним було все добре. Господь убереги цього хлопця збережи його живим і неушкодженим. Сил вам!", "Була інформація, що загинув в Ірпені 6 березня. Дай Бог, щоб це було помилкою", "допоможи Господи, щоб знайшовся і живий ... Пашенька, ми тебе чекаємо", "будь ласка, Господи аби був живий!",- пишуть люди.

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