Алексей Завгородний (Позитив) рассказал о трагедии с известным актером, который накануне умер, когда защищал Украину.

Как пишет Politeka.net, Украина 12-е сутки противостоит российской оккупации. За это время украинцы не только отбили атаки врага, но и пошли в контрнаступление по некоторым направлениям. Шестого марта стало известно, что не стало известного украинского актера Паши Ли, который пошел в тероборону защищать Украину. Экс-солист "Время и Стекло" Позитив рассказал о трагедии на своей страничке в Инстаграм.

"Сегодня, погиб наш любимый Паша Ли, с которым я знаком 20 лет, с которым я вместе вырос, обрел мастерство быть крутым артистом, которым он есть и будет! Этот человек наша душа, наша искра и бесконечная любовь! Это дар и талантище, которого сегодня убили! Убили бездушные твари…

Мои соболезнования Маме Паши, всем близким и друзьям. Пашка сделал все для нашего мирного будущего. Он упёртый боец!

Паша, я уже скучаю! Но знаю что ты наш ангел и там будешь нас оборонять!

Мы все имели честь знать его, учится с ним, расти, творить и работать. Непрерывный поток тепла, света, творчества.

Человек-самородок, необычайного таланта, сын Крымской Земли, рождённый быть всегда свободным.

Герои не умирают. Паша Ли, Слава Тебе, бро! Мы ещё натворим, может в другом Мире, но это будет ещё один прекрасный сценарий, который никто не зачеркнет!", - написал Алексей.

Публикацию прокомментировал и Потап: " Паша сделал 5 летие Андрюхи…. Как было с ним весело …хороший пацан …. Слава Нашему Герою".

Напомним, Резников растолковал знак "Z" на технике РФ: в 1943 году на такой станции уничтожали людей

А еще Politeka писала, что бойцы ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам под Херсоном: сколько вертолетов уничтожено

Также Politeka сообщала, что под Киевом в бою с агрессорами погиб экс-нардеп: подробности трагедии



