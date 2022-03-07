Как пишет Politeka.net, Украина 12-е сутки противостоит российской оккупации. За это время украинцы не только отбили атаки врага, но и пошли в контрнаступление по некоторым направлениям. Шестого марта стало известно, что не стало известного украинского актера Паши Ли, который пошел в тероборону защищать Украину. Экс-солист "Время и Стекло" Позитив рассказал о трагедии на своей страничке в Инстаграм.
"Сегодня, погиб наш любимый Паша Ли, с которым я знаком 20 лет, с которым я вместе вырос, обрел мастерство быть крутым артистом, которым он есть и будет! Этот человек наша душа, наша искра и бесконечная любовь! Это дар и талантище, которого сегодня убили! Убили бездушные твари…
Мои соболезнования Маме Паши, всем близким и друзьям. Пашка сделал все для нашего мирного будущего. Он упёртый боец!
Паша, я уже скучаю! Но знаю что ты наш ангел и там будешь нас оборонять!
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
В Черном море уничтожен корабль оккупантов: первые подробности
«Украинская нация способна не только остановить, но и сдать на металлолом»: сколько уже обезврежено сил оккупантов
"Враг сгинет от своего же оружия": ВСУ пошли в контрнаступление, министр обороны сообщил подробности
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
Мы все имели честь знать его, учится с ним, расти, творить и работать. Непрерывный поток тепла, света, творчества.
Человек-самородок, необычайного таланта, сын Крымской Земли, рождённый быть всегда свободным.
Герои не умирают. Паша Ли, Слава Тебе, бро! Мы ещё натворим, может в другом Мире, но это будет ещё один прекрасный сценарий, который никто не зачеркнет!", - написал Алексей.
Публикацию прокомментировал и Потап: " Паша сделал 5 летие Андрюхи…. Как было с ним весело …хороший пацан …. Слава Нашему Герою".
Напомним, Резников растолковал знак "Z" на технике РФ: в 1943 году на такой станции уничтожали людей
А еще Politeka писала, что бойцы ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам под Херсоном: сколько вертолетов уничтожено
Также Politeka сообщала, что под Киевом в бою с агрессорами погиб экс-нардеп: подробности трагедии